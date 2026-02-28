Spansk media: Barcelona köper loss Rashford

Turerna kring Marcus Rashfords framtid har varit många.

Nu uppger sajten Mundo Deportivo att Barcelona köper loss stjärnan.

Foto: Alamy

Marcus Rashford, 28, har, ända sedan han lämnade Manchester United för Barcelona på lån, kopplats ihop med att stanna i Spanien. Tidigare uppgifter gör gällande att spelaren själv trivs i den katalanska klubben. Samtidigt har Manchester United varit öppna för att 28-åringen ska återvända till England.

Rashford uppges ha en utköpsklausul i sitt kontrakt värt 30 miljoner euro, eller 320 miljoner kronor. Den spanska sajten Mundo Deportivo rapporterar att Barcelona till slut kommit överens om att aktivera klausulen i Rashords avtal. Barça kommer att betala hela priset uppdelat i tre år, det vill säga 10 miljoner om året.

Det återstår endast att få ett godkännande om övergången innan allt är klart. Hur långt kontrakt det kommer att skriva mellan parterna är ännu oklart.

Låneavtalet med Barcelona sträcker sig över säsongen.