Spansk media: Barcelona ute efter norska stjärnan

Alexander Sørloth kan vara aktuell för en flytt inom Spanien.

Detta om man får tro Marca.

De skriver nämligen att Barcelona är ute efter Atletico Madrid-anfallaren.

Sedan sommaren 2024 har den norska anfallaren Alexander Sørloth, 30, spelat för Atletico Madrid då han lämnade Villarreal.

Under sin tid i ”Atleti” har norrmannen spelat 100 matcher och bidragit med 41 mål framåt och tre assist.

Nu kan han dock vara aktuell för en flytt, till en rival. Lyssnar man till uppgifter från spanska Marca är FC Barcelona intresserade av en värvning av Sørloth under sommarens transferfönster.

Marca skriver även att ”Barca” har ställt en formell förfrågan angående en värvning då man inte vet hur situationen med Robert Lewandowski kommer att sluta.

Den katalanska klubben sägs uppskatta Sørloths fysiska spelstil och tror även att han snabbt kan lära sig hur tränaren Hansi Flick vill spela sin fotboll.

Alexander Sørloths avtal med Atletico Madrid sträcker sig fram till sommaren 2028.





