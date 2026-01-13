Spansk media: Santander närmar sig Elfsborgs-keepern

Simon Eriksson ser ut att byta Sverige mot Spanien.

Detta då Elfsborg och Racing Santander sägs vara i långt gångna förhandlingar.

Det uppger spanska Cadena Ser.

Foto: Bildbyrån

Efter en fin säsong i allsvenskan, där Simon Eriksson fick axla rollen som förstamålvakt efter en skada på Isak Pettersson har det ryktats en del om Elfsborgs-keepern under vintern.

Bland annat har Real Madrid uppgets visa intresse för 19-åringen – men även Segunda-ledaren Racing Santander som för några dagar sedan uppgavs ha lagt ett bud på 19-åringen.

Nu ser också förhandlingarna ut att närma sig en övergång för den svenske U21-landslagsmannen. Enligt spanska Cadena Ser är parterna i långt gångna diskussioner om en transfer som sägs kunna inbringa omkring 21 miljoner kronor till Elfsborg. Även ett lån med köpoption sägs vara aktuellt.

– Intresset för svensken är på riktigt, vi jagar honom och det är en ung kille med otrolig talang. Vi ska försöka fixa en deal inom kort om det är möjligt och om det inte är det så rör vi oss i en annan riktning, säger Santander-sportchefen Chema Aragón enligt Cadena Ser.

Under den gångna säsongen spelade Eriksson 22 matcher för Borås-klubben som han kom till under sommaren 2024. Hans avtal med den allsvenska klubben sträcker sig fram till slutet av 2029.





