Rykte: Real Madrid intresserat av svenske talangen

Real Madrid vill värva från Elfsborg.

Den spanska giganten har fått upp ögongen för målvakten Simon Eriksson, 19.

Det uppger sajten Defensa Central.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid har visat intresse för en allsvensk spelare. Enligt den spanska sajten Defensa Central, som blandar och ger vad gäller pricksäkerhet på sina nyheter, uppger att Real Madrid har fått upp ögonen för Elfsborgs målvakt Simon Eriksson, 19.

Sajten skriver att den spanska klubbens intresse grundar sig i Erikssons längd, reflexer och spel med fötterna.

Även andra klubbar uppges vara intresserade av burväktaren.

Simon Eriksson anslöt till Elfsborg från FC Stockholm 2024 och noterades för fyra hållna nollor på 20 matcher i allsvenskan den gångna säsongen.