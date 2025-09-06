Spanska uppgifter: Barcelona jagar Guehi

Marc Guehi blev kvar i Crystal Palace.

Nu visar Barcelona intresse för 25-åringen.

Det rapporterar spanska Sport.

Foto: Bildbyrån

Marc Guehis övergång till Liverpool sprack under deadline day då Crystal Palace inte hunnit lösa en ersättare i tid. Trots den uteblivna affären finns det fortsatt intresse för engelsmannen.

Enligt spanska Sport är Barcelona redo att försöka värva honom nästa sommar på en fri transfer. Samtidigt ska det även finnas intresse från Real Madrid och Liverpool som fortsatt vill värva mittbacken.

Guehi står noterad för totalt 161 matcher i Crystal Palace-tröjan sedan han anslöt från Chelsea. Kontraktet med Palace sträcker sig till sommaren 2026.