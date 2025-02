SPECIAL: En otrolig lönsamhet för Bajen – spränger nya gränser

Hammarbys afrikanska spår fortsätter att ge avkastning.

Efter tre storaffärer på kort tid närmar sig Hammarby en magisk gräns.

Snart har man sålt afrikanska talanger för 400 miljoner kronor – detta bara i grundsummor.

Hammarbys afrikanska spår fortsätter att leverera år efter år och för bara ett par veckor sedan blev ett namn från kontinenten i form av Bazoumana Touré allsvenskans största transfer genom tiderna. Pris: 138 miljoner kronor. Otroliga siffror som slår både Sebastian Nanasi och Lucas Bergvall.

Hammarbys framgångar i Afrika började för inte långt från tio år sedan med Joseph Aidoo, som såldes för omkring 15 miljoner kronor sommaren 2017.

Hammarbys Joseph Aidoo i duell med AIK:s Alexander Isak 2016. Foto: Bildbyrån.

Det blev starten på flera år av utveckling och förlopp som i dag gjort Hammarby till överlägsen allsvensk etta på denna marknad.

Efter nämnde Aidoo är det så oerhört mycket som har följt. Vi har fått se Odilon Kossounou för hela 44 miljoner kronor, och där efter Akinkunmi Amoo till FC Köpenhamn och Aziz Ouattara Genk, detta i samma fönster för 46 respektive 28 miljoner kronor.

Så här långt var Hammarby uppe på 133 intjänade miljoner, något klubben tidigare inte varit i närheten av. Innan det afrikanskaspåret tog fart var ”Bajens” största exporter exempelvis Linus Hallenius (15 miljoner) till Genoa och Neto Borges (20 miljoner) till Genk.

Även om 133 miljoner är avsevärt med pengar så har denna summa blivit väldigt mycket större på mindre än 12 månader. I somras fick vi se Nathaniel Adjei lämna för 65 miljoner kronor och under hösten blev en övergång värd 50 miljoner kronor för Divine Teah klar. Dessa två har dock redan passerats, för som alla har koll på så lämnade nyligen Bazoumana Touré för 138 miljoner.

Salut, Bazoumana 👋



Das 18-jährige ivorische Top-Talent Bazoumana Touré wechselt vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF zur #TSG und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 1, 2025

Med det här sagt närmar sig nu Hammarby 400 000 000 i transferintäkter via det afrikanska spåret, i skrivande stund är totalen 386 miljoner kronor i grundsummor.

Adderar vi saker som bonusar och vidareförsäljningsklausuler så har Hammarby redan passerat det strecket.

Mäkta imponerande, inte minst då man under denna tidsperiod har gjort sina bästa sportsliga resultat sedan SM-guldet 2001.

Samtidigt ser inte detta heller ut att stanna av, redan inför årets säsong har Hammarby ett nytt spännande namn i Elohim Kaboré och visar han upp liknande saker som Touré gjorde under sin tid i Hammarby kommer vi nog kunna addera plus 100 miljoner till totalen inom något år.