Sportchefen dementerar förhandlingar: ”Inte pratat med någon i AIK”

Noah Åstrand John har gjorts aktuell för AIK och förhandlingar har uppgetts pågå.

Det är dock ingenting som IK Brage själva känner vid.

– Jag har inte pratat med någon i AIK om Noah, säger sportchef Ola Lundin till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

AIK ser ut att vilja spetsa försvaret ytterligare inför säsongen och IK Brages Noah Åstrand John har pekats ut som ett alternativ för Gnaget.

Expressen uppgavs nyligen att AIK ska inlett förhandlingar gällande en övergång 22-åringen.

När FotbollDirekt når Borlängeklubbens sportchef Ola Lundin, menar han dock på att inga förhandlingar eller liknande pågår.

– Jag såg också att det skrevs om det förra veckan, men det är allt jag vet. Inga förhandlingar eller liknande, säger Lundin till FD.

Så AIK har inte kontaktat er gällande honom?

– Nej, jag har inte pratat med någon i AIK om Noah. Jag såg spekulationerna som sagt, men det är allt.

Åstrand John som kom till IK Brage inför fjolårssäsongen stod för en fin debutsäsong och sitter på ett kontrakt med klubben över 2027.

Borlängeklubbens plan och inställning är således att ytterbacken ska bli kvar.

– Inställningen är ingenting annat än att han ska spela här, det är vad vi planerar för. Det är en nyckelspelare hos oss och en otroligt bra fotbollsspelare som bara kommer att bli bättre. Så i dagsläget räknar vi inte med något annat i alla fall, avslutar Lundin.

Under sin debutsäsong i IK Brage noterades 22-åringen för ett mål och två assist på 22 matcher i superettan.