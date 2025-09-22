Robin Wallinder har stått för en mycket imponerande säsong i Östers IF.

Årets säsong blir också målvaktens sista – han kommer nämligen lämna när kontraktet löper ut.

Detta berättar han i Smålandspostens podcast ”Alla röster pratar Öster”.

Robin Wallinder har stått för en mycket fin säsong i Östers IF och redan i somras började det ryktas kring målvaktens framtid.

Då hette det att nederländska Go Ahead Eagles vill värva honom när kontraktet löper ut efter säsongen.

Ifall det blir Nederländerna härnäst eller inte får framtiden utvisa, men Wallinder själv avslöjar i Smålandspostens podcast ”Alla röster pratar Öster” att det utgående kontraktet inte kommer att förlängas.

– Jag har diskuterat med folk i min närhet och det vi har kommit fram till är att vi ska hitta det sportsliga steget, säger han och fortsätter:

– Där kom vi fram till att det inte kommer att bli någon förlängning i Öster, så jag gör mitt sista år i klubben. Så alla vet om det.

Målvakten berättar även att spel utomlands lockar, men inte i vilken klubb som helst.

– Klart det lockar. Men det är inte så att vilket ”bonkargäng” som helst kan komma med ett bud. Jag vill kunna ha goda förutsättningar för att utvecklas. Men någon gång i karriären ska jag utomlands.

26-råingen har vaktat Östers mål i samtliga allsvenska matcher så här långt den här säsongen.