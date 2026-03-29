Svarar efter Kalmar-nobben: ”Är på en bra plats”

Valdimar Þór Ingimundarson nobbade Kalmar FF.

Islänningen berättar att han trivs bra i sin nuvarande klubb.

– Jag mår bra i Vikingur, säger han till fotbolti.net.

Kalmar FF uppgavs jaga en förstärkning på mittfältet och en spelare som det ryktades om var Vikingurs Valdimar Þór Ingimundarson. Den isländska sajten fotbolti.net rapporterade att en övergång var nära men att spelaren till sist tackade nej.

Nu förklarar Ingimundarson beslutet att inte gå till den allsvenska nykomlingen.

– Jag mår bra i Vikingur och tänker inte gå in mycket på det. Jag är på en bra plats och vill fortsätta här, säger han till fotbolti.net.

26-åringen blev framröstad till den isländska ligans bästa spelare i fjol.

Kalmar FF ställs mot Västerås SK i den allsvenska premiären.