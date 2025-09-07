Svenskarna har varit i Silly-centrum: ”Omöjligt att göra alla nöjda”

LIDINGÖ. Sommarens transferfönster har präglats av spelare som gjort i stort sett allt i sin makt för att få byta klubb.

I centrum för allt detta har vi haft två svenskar i Viktor Gyökeres och Alexander Isak som båda till slut fick igenom sina drömflyttar.

– Det är upp till var och en att ha sina åsikter, jag tror det är omöjligt att göra alla nöjda hela tiden, säger Viktor Gyökeres.

De stora transferfönstrena stängdes i fredags och sommarens transferfönster kommer att gå till historien på många sätt.

Premier League-klubbarna spenderade tillsammans över 3 miljarder pund (motsvarande omkring 38 miljarder kronor), men flera av sommarens stora affärer har varit långt ifrån spikraka.

Vi har fått se flertalet spelare strejka för att få igenom flyttar och även om det beteendet har förekommit förut så har det skett i en högre utsträckning den här sommaren.

I centrum kring detta, framförallt medialt, har vi haft två svenskar i Viktor Gyökeres och Alexander Isak.

Landslagsduon har fått utstå en hel del kritik i såväl media som på sociala medier, men båda fick till slut igenom sina flyttar till Arsenal respektive Liverpool.

När landslaget nu samlats fick Viktor Gyökeres bemöta den kritik han och flera andra fått utstå denna sommar.

– Det är många personer ute i världen som tycker och tänker kring saker och ting de inte har koll på exakt vad som sker kring. Det är upp till var och en att ha sina åsikter, jag tror det är omöjligt att göra alla nöjda hela tiden.Jag känner inte att jag behöver bevisa saker för personer som inte alls har en insikt i hur det egentligen har legat till, säger 27-åringen.

Något som var omtalat kring bland annat Viktor Gyökeres var det faktum att han fick förlängd semester samt enligt uppgifter vägrade att återvända till träning.

Kring semestern förklarar han att det berodde på pågående förhandlingar.

– Dels var det för att jag var i förhandlingar och jag fick längre semester på grund av det, sedan så vill jag inte gå in detalj på exakt varför jag inte kom tillbaka, men det var en av anledningarna.

Trots detta struliga slut med Sporting så är den svenske stjärnans känsla bra, även om han medger att avslutet hade kunnat bli bättre.

– För min del så har det såklart känts bra, jag tror alla var förberedda på att jag skulle flytta den här sommaren, så det var inget konstigt kring det. Sen hade det kunnat bli ett bättre avslut under sommaren, men som sagt, det var ingenting jag kunde styra över den här gången och det blev som det blev.