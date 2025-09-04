Talangen bryter med Värnamo: ”Det är mitt eget beslut”

Alvar Rosander, 19, har gjort sitt i IFK Värnamo.

Enligt Värnamo Nyheter lämnar målvaktstalangen och flyttar hem till Nässjö.

– Jag hade kunnat vara kvar om jag velat, men jag ville komma hem, säger han till lokaltidningen.

Så sent som i somras skrev den lovande målvakten Alvar Rosander sitt första A-lagskontrakt med IFK Värnamo. Nu skriver Värnamo Nyheter att 19-åringen lämnar den allsvenska jumbon för att flytta hem till Nässjö.

– Det är mitt eget beslut. Det är inte mycket att säga om. Jag hade kunnat vara kvar om jag velat, men jag ville komma hem, säger han till lokaltidningen.

Rosander var en del av matchtruppen och satt på bänken för IFK Värnamo vid fyra tillfällen denna säsong.