Tandberg bekräftar: Lämnar Bajen

Cathinka Tandberg lämnar Hammarby.

Det bekräftar hon på sitt Instagram-konto.

Foto: Bildbyrån

Cathinka Tandberg har inte varit en given spelare i Hammarby denna damallsvenska säsong. Norskan hölls borta på grund av en knäskada i början av året och har sedan hon kom tillbaka haft stenhård konkurrens på anfallet med landslagsspelaren Ellen Wangerheim.

Under torsdagen bekräftar hon på sitt Instagram-konto att hon lämnar Hammarby.

”Tyvärr blev min sista säsong i Hammarby inte alls som jag hade önskat, och alla som känner mig vet vad det beror på. Nu ser jag fram emot att ta ett nytt steg i min karriär”, skriver Tandberg.

Anfallaren var inte närvarande på Bajens träning under torsdagen samtidigt som Hammarby förklarade att hon var i förhandling med en annan klubb.

”Cathinka Tandberg kommer inte att delta i torsdagens träning. Orsaken är att Hammarby befinner sig i förhandling med en annan klubb om en eventuell övergång för den norska anfallaren.”, meddelade Bajen på sin hemsida.

