Tandberg bekräftar: Lämnar Bajen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Cathinka Tandberg lämnar Hammarby.
Det bekräftar hon på sitt Instagram-konto.
Cathinka Tandberg har inte varit en given spelare i Hammarby denna damallsvenska säsong. Norskan hölls borta på grund av en knäskada i början av året och har sedan hon kom tillbaka haft stenhård konkurrens på anfallet med landslagsspelaren Ellen Wangerheim.
Under torsdagen bekräftar hon på sitt Instagram-konto att hon lämnar Hammarby.
”Tyvärr blev min sista säsong i Hammarby inte alls som jag hade önskat, och alla som känner mig vet vad det beror på. Nu ser jag fram emot att ta ett nytt steg i min karriär”, skriver Tandberg.
Anfallaren var inte närvarande på Bajens träning under torsdagen samtidigt som Hammarby förklarade att hon var i förhandling med en annan klubb.
”Cathinka Tandberg kommer inte att delta i torsdagens träning. Orsaken är att Hammarby befinner sig i förhandling med en annan klubb om en eventuell övergång för den norska anfallaren.”, meddelade Bajen på sin hemsida.
Den här artikeln handlar om: