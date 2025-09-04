Hammarby meddelar: Cathinka Tandberg på väg bort

Cathinka Tandberg ryktas lämna Hammarby för Tottenham Hotspur.

Nu meddelar Bajen att anfallaren står över torsdagens träning.

Detta då klubben befinner sig i förhandling med en annan klubb om spelaren.

Foto: Bildbyrån

Det var i helgen som Sportbladet rapporterade att Hammarby ser ut att tappa sin norska anfallare Cathinka Tandberg. Enligt tidningen är 21-åringen, som anslöt från Lindköping förra sommaren, nära en flytt till Tottenham Hotspur i den engelska högstaligan WSL.

Under gårdagen skrev också Emma Sanders, journalist på BBC, att övergången närmar sig. Tandberg väntas flyga till London för att färdigställa transfern inom kort. Det uppges också finnas en tro att affären kommer att vara färdig innan fönstret stänger, midnatt torsdag (svensk tid).

Idag, torsdag, meddelar Hammarby (på sin hemsida) att Tandberg står över träningen då klubben just nu förhandlar om en övergång för spelaren.

”Cathinka Tandberg kommer inte att delta i torsdagens träning. Orsaken är att Hammarby befinner sig i förhandling med en annan klubb om en eventuell övergång för den norska anfallaren”, skriver Hammarby.

Cathinka Tandberg står över torsdagens träning då Hammarby befinner sig i förhandling med en annan klubb om en eventuell övergång för den norska anfallaren. #Bajen — Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) September 4, 2025







