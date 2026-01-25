The Times: Liverpool behåller Robertson

Liverpool väljer att behålla vänsterbacken Andy Robertson.

Detta trots intresse från Tottenham, enligt The Times.

Foto: Bildbyrån



Tottenham har länge ryktats vara intresserade av Liverpool-backen Andy Robertson. Klubbarna sägs ha haft positiva samtal, och Londonlaget var redo att betala omkring 5 miljoner pund (cirka 62 miljoner kronor) för 31-åringen.

Nu rapporterar The Times att Liverpool sätter stopp för en flytt. De regerande engelska mästarna vill inte sälja Robertson, eftersom man saknar ett alternativ på vänsterbackspositionen. Klubben undersökte möjligheten att kalla tillbaka Kostas Tsimikas från Roma, men det gick inte igenom.

Robertson har stått för 12 mål och 68 assist på 364 tävlingsmatcher för klubben, och har dessutom fyra mål på 90 landskamper för Skottland.

Vänsterbackens nuvarande kontrakt löper fram till sommaren.