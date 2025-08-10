Thiaw på väg till Newcastle: ”Jag är redo”
Malick Thiaw är nära att bli klar för Newcastle.
Försvarare är på väg till England för att göra klart affären.
– Glad över det här valet, jag är redo för Premier League, säger han enligt italienska Sky.
Malick Thiaw ser ut att bli Newcastle nästa värvning. Milan-försvararen är på väg till England för göra klart med Premier League-klubben.
Enligt Sky Sports kommer tysken att inleda sin läkarundersökning under måndagmorgonen i en affär värd 35 miljoner pund (ungefär 480 miljoner kronor).
– Jag är väldigt glad, men det har varit ett nöje att spela för AC Milan, säger Thiaw enligt italienska Sky och fortsätter:
– Glad över det här valet, jag är redo för Premier League.
Thiaw står noterad för ett mål och två assist på 85 matcher i AC Milan.
