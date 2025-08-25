Tidigare MFF-spelaren uppges flytta till Portugal

Jacob Tånnander med förflutet i Malmö FF och IK Sirius lämnar Cremonese för spel i portugisiska Farense, det uppger Sportbladet under måndagen.

Det var i vintras som målvakten Jacob Tånnander tackade för sig i IK Sirius för en flytt till italienska Cremonese.

Kontraket med Serie A-nykomlingen har nu löpt ut och enligt Sportbladet fortsätter Tånnander nu i Farense, portugisisk klubb belägen vid Algarvekusten längt ner i södra delen av landet.

Sportbladet uppger att det bara är den obligatoriska läkarundersökningen som kvarstår innan affären är i hamn med Farense som spelar i portugisiska andraligan.

Skåningen är nyss fyllda 25 år gammal och har representerat Sverige på U21-landslagsnivå.