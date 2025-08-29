Tipsbladet: Bodø/Glimt lånar ut Burakovsky

Samuel Burakovsky lämnar Bodø/Glimt.

Svensken ansluter till danska Kolding IF på lån.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Alamy

Samuel Burakovsky anslöt till den norska storklubben Bodø/Glimt förra året.

Nu ser 22-åringen ut att byta Norge mot Danmark. Enligt Tipsbladet kommer Burakovsky att ansluta till Kolding IF på ett låneavtal som sträcker sig säsongen ut.

Enligt Tipsbladet kommer affären att slutföras under fredagen.

Den förre Landskrona-spelaren har inte varit given i Bodø/Glimt och har varit utlånad till Lyn under våren.

Kolding IF befinner sig i Danmarks näst högsta liga.