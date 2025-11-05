Tre allsvenska klubbar uppges följa Rudi Vikström

Han har gjort stor succé i finska FF Jaro.

Nu visar IFK Göteborg, Hammarby och Djurgården intresse för talangen.

Det skriver Helsingin Sanomat.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump X

Under årets säsong har den lovande anfallaren Rudi Vikström, 18, fått sitt stora genombrott i Finland. Detta då han har gjort sju mål och en assist på 27 matcher.

Nu uppger den finska tidningen Helsingin Sanomat att Vikström jagas av flera finländska klubbar – och tre allsvenska. I Finland handlar det om Inter Turku, KuPS, SJK, HJK Helsingfors och Ilves. I Sverige handlar det om Djurgårdens IF, Hammarby IF och IFK Göteborg.

Med FF Jaro har Rudi Vikström kontrakt över 2026, med en option att förlänga över 2027.

Vidare ska det inte vara uteslutet för talangen att stannar i Jaro även nästa säsong, enligt tidningen.