Trelleborgs FF bekräftar dubbla avsked

Linnea Prambrant och Erica Persson Welin.

Det är två spelare som har gjort sitt i Trelleborgs FF och nu lämnar klubben.

Det bekräftar TFF på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som Linnea Prambrant anslöt till Trelleborgs FF. Sedan dess har det blivit spel i 75 matcher där Prambrant noterades för 22 mål.

Erica Persson Welin kom i sin tur till TFF inför säsongen 2024 och står noterad för spel i 51 matcher där hon gjorde fyra mål.

Nu står det klart att båda spelarna tackar för sig i klubben då deras avtal löper ut.

”Vi riktar ett stort tack till både Linnea och Erica för era insatser i Trelleborgs FF”, skriver TFF på sin hemsida i samband med avskeden.

Trelleborgs FF spelade i damallsvenskan 2024 men degraderades till Elitettan där man i år slutade på en fjärdeplats.



