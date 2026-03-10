Trots kräftgången – Hiljemark uppges bli kvar i Pisa

Fem matcher, en poäng.

Trots Oscar Hiljemarks facit med Pisa ser han ut att bli kvar i klubben.

Det rapporterar italienska Sestaporta.

Foto: Alamy

Den 3 februari stod det klart att Oscar Hiljemark lämnade uppdraget som manager i IF Elfsborg för att ta över Serie A-klubben Pisa.

Sedan dess har 33-åringen basat över sin nya klubb i fem matcher, och tagit en poäng.

Trots det uppger nu den italienska tidningen Sestaporta, genom Fotbollskanalen, att Hiljemark sitter säkert. Detta trots att hans facit vid tränarbänken är sämre än hans föregångare Alberto Gilardino.

Skulle kräftgången fortsätta under Hiljemarks ledning är det inte säkert att klubben väljer att behålla Gislavedsonen, enligt uppgifterna.

Pisa befinner sig just nu på en sistaplats i Serie A med tio poäng upp till säker mark.