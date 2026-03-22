Tysk media: Bayern drar sig ur jakten på Lukeba

Red Bull Leipzigs mittback Castello Lukeba är ett eftertraktat namn på transfermarknaden.

Däremot har en storklubb nu dragit sig ur kampen om 23-åringens signatur.

Detta i form av Bayern München, enligt tyska Bild.

Den 23-årige mittbacken Castello Lukeba har spelat för tyska RB Leipzig sedan sommaren 2023, då han anslöt från Lyon.

Under den senaste tiden har flera storklubbar kopplats samman med fransmannen, däribland Bayern München och Arsenal.

Nu har en av klubbarna fått ett bättre utgångsläge, då den andra har dragit sig ur.

Enligt tyska Bild är München-klubben inte längre en del av jakten på Lukeba, vilket underlättar för Arsenal att värva honom.

De skriver vidare att mittbacken har en utköpsklausul på 69 miljoner euro, eller 745 miljoner kronor, men att Leipzig kan tänka sig att acceptera bud på omkring 52 miljoner euro.