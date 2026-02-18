Tysk media: Woltemade vantrivs i Newcastle

I somras värvade Newcastle United anfallaren Nick Woltemade.

Nu vill tysken återvända hem till Bundesliga.

Det rapporterar Sportbild.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren som Nick Woltemade, 24, lämnade VfB Stuttgart för spel i Newcastle United. Detta i samband med att Alexander Isak flyttade till Liverpool.

Med 38 matcher under bältet för ”The Magpies” vill tysken återvända hem till Bundesliga, då han under en längre tid har vantrivts med sin tillvaro i England.

Det rapporterar Sportbild som skriver att 24-åringen föredrar att återvända till Stuttgart eller att genomföra en flytt till Bayern München.

Nick Woltemade köptes loss för omkring en miljard kronor efter att Newcastle och Bayern München tävlat om anfallarens signatur. Med Premier League-klubben skrev Woltemade ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2031.