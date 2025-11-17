Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Tyska uppgifter: Dortmunds plan för Kevin Filling

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Kevin Filling, 16, ryktas till Dortmund.
Enligt tyska Bild är planen att AIK-talangen ska inleda i ungdomslaget.
Även en utlåning kan bli aktuell, enligt uppgifterna.

250629 AIKs Kevin Filling jublar efter 2-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och IFK Göteborg den 29 juni 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Det var i helgen som den afrikanska sajten Africa Foot rapporterade att den tyska storklubben Borussia Dortmund gett sig in i jakten på AIK:s 16-åring Kevin Filling. Enligt sajten ska Bundesliga-klubben vara beredd att lägga stora summor för att knyta till sig den svenske supertalangen.

Nu rapporterar tyska Bild att de afrikanska uppgifterna stämmer, och att Dortmund är ute efter Filling. Tidningen skriver även att planen är att 16-åringen ska få inleda i ungdomslaget, men även att en utlåning skulle kunna bli aktuell om en övergång genomförs.

Dortmund sägs även vara ute efter den belgiska stortalangen Nathan de Cat, 17, från Anderlecht.

