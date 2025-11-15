Uppgifter: Dortmund jagar Kevin Filling

Kevin Filling är eftertraktad.

Nu visar Borussia Dortmund intresse för AIK-talangen.

Detta enligt sajten Africa Foot.

Foto: Bildbyrån

Kevin Filling har fått ett genombrott i AIK. Anfallstalangen har tidigare kopplats ihop med Manchester United och nu uppger sajten Africa Foot att ytterligare en europeisk storklubb visar intresse.

Enligt sajten har United närmat sig spelarens representanter för att inleda förhandlingar om en värvning – och nu ska även Borussia Dortmund vara redo att lägga stora pengar för att knyta till sig AIK-talangen.

Enligt Africa Foot visar även Stuttgart intresse för 16-åringen.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att även Aston Villa har Filling på sin radar.

Filling debuterade för AIK:s A-lag den här säsongen och noteras för två mål på nio matcher i allsvenskan.

Fillings kontrakt med ”Gnaget” löper ut sommaren 2028.