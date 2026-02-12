Uppges kräva tio miljoner för AIK-aktuell spelare

Filip Benkovic ser förlorad ut för AIK.

Enligt Expressen vill klubben ersätta med 21-årige rumänen Mario Tudose.

Miika Takkula, sportchef i AIK. Foto: Bildbyrån

AIK väntas förlora Filip Benkovic till Kina.

Då letar klubben ersättare – och det kan bli en 21-åring från Rumänien.

Det är Expressen som kommer med uppgifterna om att FC Arges Mario Tudose är på tapeten.

Tidningen skriver att den rumänska klubben krävde tio miljoner kronor för sin mittback i januarifönstret.

Tudose har gjort sex matcher för Rumäniens U21-landslag.