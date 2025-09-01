AC Milan vill förstärka försvarat genom att värva från Liverpool.

Den italienska storklubben uppges ha lagt bud på Joe Gomez.

Detta enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Joe Gomez stod för en fint inhopp när Liverpool besegrade Arsenal under söndagen, det kan dock vara det sista som försvararen gjorde i Liverpool-tröjan.

Fabrizio Romano rapporterar nämligen att Milan lagt ett officiellt bud på mittbacken och att samtal mellan klubbarna pågår.

Gomez väntas få lämna Liverpool ifall Marc Guehi värvas från Crystal Palace.

28-åringen kom till Liverpool sommaren 2015 och har sedan dess gjort 243 framträdanden för klubben.