Szoboszlai sänkte Arsenal med drömmål – Gyökeres mållös

Matchen mellan Liverpool och Arsenal såg ut att gå mot kryss.

Då slog Dominik Szoboszlai till med en drömfrispark och sänkte Arsenal.

– Den är 10/10, utbrast Jonas Olsson i Viaplay-sändningen.

I Premier League var det dags för förra säsongens etta och tvåa att mäta krafter med varandra när Liverpool tog emot Arsenal hemma på Anfield under söndagskvällen.

Toppmatchen visade sig dock inte bli den smällkaramell som många hade hoppats på, och matchklockan tickade upp på 80 minuter var det fortsatt mållöst på Anfield. Då stegade Liverpools Dominik Szoboszlai upp för att lägga en frispark.

Den ungerska mittfältaren fick en pangträff och sänkte Arsenal med en riktig drömfrispark.

Svenske Viktor Gyökeres fick lämna planen mållös. Anfallaren spelade hela matchen för Arsenal.

– Det har inte varit en lyckosam match för Gyökeres, sa Jonas Olsson i Viaplay-sändningen.

Det blev även debut i Arsenal för Crystal Palace-förvärvet Eberechi Eze som hoppade in med 20 minuter kvar att spela. Samtidigt drabbades ”The Gunners” av ett rejält avbräck när mittbacken William Saliba klev av skadad efter bara fem spelade minuter. Fransmannen ersattes av Cristhian Mosquera.

Matchen slutade 1–0 till Liverpool.

Startelvor:

Liverpool:

Becker – Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike.

Arsenal:

Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Merino, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.