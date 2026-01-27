Uppgifter: Traoré skriver på för West Ham i dag

West Ham United kämpar i botten av Premier League.

Då har man gjort klart med en förstärkning.

Detta i form av Adama Traoré från Fulham, enligt transferjournalisten Florian Plettenberg.

Foto: Bildbyrån

Med 23 matcher spelade av Premier League befinner sig West Ham på en 18:e-plats i tabellen, och har fem poäng upp till säker mark.

Då kommer London-klubben att förstärka sin trupp med en spelare från en stadsrival.

Enligt transferjournalisten Florian Plettenberg kommer yttermittfältaren Adama Traoré att bli klar för West Ham inom kort.

Kvar återstår endast en läkarundersökning som den muskulösa yttern kommer att genomföra under eftermiddagen. Därefter kommer han att skriva ett kontrakt som sträcker sig fram till slutet av säsongen.

Adama Traoré har spelat för Fulham sedan sommaren 2023 och gjort 79 matcher där det har blivit fyra mål och 13 målgivande passningar. Tidigare i sin karriär har spanjoren spelat för klubbar som Wolverhampton Wanderers, FC Barcelona och Middlesbrough.