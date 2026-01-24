Uppgifter: Adama Traoré klar för West Ham

Adama Traoré byter Premier League-klubb.

Yttern är klar för West Ham United.

Detta enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Adama Traoré har till stor del fått agera inhoppare den här säsongen i Fulham. Spanjorens kontrakt med Londonklubben löper ut i sommar och nu uppges yttern byta adress.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano blir Traoré kvar i Premier League och London – då han ska vara klar för West Ham United. Romano uppger att endast detaljer och en läkarundersökning kvarstår.

Adama Traoré har tidigare spelat för klubbar som Barcelona, Wolverhampton och Middlesbrough.