Uppgifter: Adeyemi föredrar Arsenal framför United

Karim Adeyemi har kopplats ihop med Manchester United.

Men både priset och spelarens egna preferenser ser nu ut att sätta stopp för en affär.

Han föredrar Arsenal som nästa klubbadress.

Foto: Bildbyrån



Manchester United ska enligt tidigare uppgifter ha kontaktat Jorge Mendes, agent åt Dortmund-yttern Karim Adeyemi, för att diskutera en möjlig övergång.



Men enligt brittiska Daily Mirror har tränaren Ruben Amorim svalnat i sitt intresse. Dortmunds prislapp på omkring 75 miljoner pund, nära 940 miljoner kronor, anses helt enkelt vara för hög.

23-årige Adeyemi ska dessutom ha gjort klart att han föredrar Arsenal som nästa klubbadress, om han lämnar Dortmund i sommar. Intresset från United ser därmed ut att minska ytterligare.

Han har kontrakt med Dortmund till juni 2027.