Uppgifter: Tre allsvenska klubbar har erbjudit Helm kontrakt

AIK, Gais och Mjällby AIF.

Det är tre klubbar som har erbjudit Ljungskiles Adrian Helm ett kontrakt.

Detta enligt Sportbladet.

Det var i början av juni som FotbollDirekt kunde avslöja att Ljungskiles Adrian Helm, 19, följs av flera allsvenska klubbar.

Nu sägs tre av dessa ha erbjudit anfallaren ett kontrakt.

Det handlar om AIK, Gais och Mjällby AIF – enligt Sportbladet.

Uppgifterna gör även gällande att Helm kommer att ta ett beslut kring sin framtid inom de närmsta veckorna.

För ungefär tre veckor sedan var Helm och provtränade med AIK och han har sedan tidigare även testat vingarna med Gais.

Med Ljungskile SK har Adrian Helm kontrakt över säsongen 2026 och står, denna säsong, noterad för fyra mål och sex assist på 15 matcher i Ettan.



