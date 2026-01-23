Uppgifter: Affären klar – anfallaren återvänder till Villa

Tammy Abraham återvänder till Aston Villa.

Detta rapporterar flera denna fredag.

Anfallaren väntas skriva ett långt kontrakt med Birmingham-klubben.

Foto: Bildbyrån

Tammy Abraham har gjorts aktuell för en comeback i Aston Villa och nu ser affären ut att vara klar.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterade tidigare under fredagen att affären var klar och The Athletic rapporterar nu att Abraham reser till England för att genomgå den medicinska undersökningen under morgondagen.

Aston Villa betalar Besiktas 21 miljoner euro enligt uppgifterna (omkring 222 miljoner kronor) samtidigt som försvararen Yasin Özcan går i motsatt riktning.

Abraham väntas skriva på ett kontrakt som sträcker sig över fyra och ett halvt år med Birmingham-klubben.

Anfallaren representerade Villa under säsongen 2018/19, då utlånad från Chelsea. Totalt under den säsongen blev det 25 mål på 37 matcher för Abraham i The Championship.