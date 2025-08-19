Noah Okafor ser ut att byta Serie A mot Premier League.

Affären mellan AC Milan och Leeds United uppges vara klar.

Detta enligt transferexperten Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

Leeds United tog en tung premiärseger i gårkväll då Everton besegrades på Elland Road.

Nu ser Premier League-klubben ut att förstärka truppen ytterligare inför säsongen.

En värvning av AC Milan-anfallaren Noah Okafor har uppgetts vara nära de senaste dagarna, men nu ska affären vara helt klar.

Det är transferjournalisten Gianluca Di Marzio som kommer med uppgifterna och enligt honom betalar Leeds 21 miljoner euro (omkring 233 miljoner kronor) inklusive bonusar för schweizaren.