Uppgifter: Affären klar – yttern till Juventus

Juventus ser att förstärka offensiven innan transferfönstret stänger.

Jeremie Boga uppges vara klar för den italienska storklubben.

Foto: Bildbyrån

Juventus har varit på jakt efter offensiva förstärkningar detta januarifönster och nu ser man ut att få till en värvning innan deadline.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterar nämligen att Juventus och OGC Nice är överens gällande Jeremie Boga.

Yttern väntas anslut på lån med köpoption till Turin-klubben.

Enligt uppgifterna ligger köpoptionen på fem miljoner euro, runt 52 miljoner kronor, men den ska inte bara obligatorisk.

Den här säsongen har det hittills blivit två mål och två assist på 14 matcher i Ligue 1 för Boga.