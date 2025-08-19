Jeremy Agbonifo har inte haft det enkelt i Lens.

Nu uppges yttern vara på väg bort från den franska klubben.

Och intresse hemifrån Sverige uppges finnas.

Jeremy Agbonifo ser ut att vara på väg bort från Lens.

Häckens storförsäljning uppges ha haft svårt att hitta rätt i Frankrike, bland annat så har han flyttats ner i klubbens reservlag och enligt La Voix du Nord så vill Lens göra sig av med svensken, något som Fotbollskanalen var först med att återberätta.

19-åringen kan komma att återvända till allsvenskan. Enligt uppgifterna så finns det intresse här hemma i Sverige.

Gällande en övergång så ser det ut att röra sig om en permanent sådan, detta då La Voix du Nord uppger att Lens hoppas få tillbaka så mycket som möjligt av de 6,5 miljoner euro (runt 73 miljoner kronor) man betalade BK Häcken.

Yttern har kontrakt med Lens över säsongen 2028.