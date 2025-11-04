Uppgifter: IFK Göteborg vill värva Gefvert

Västerås Simon Gefvert sitter på utgående kontrakt.

Nu kommer Expressen med uppgifter att ”Blåvitt” erbjudit yttern ett kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Enligt Expressen vill IFK Göteborg och Örgryte IS värva Västerås SK-yttern Simon Gefvert som har utgående kontrakt med klubben.

Under tisdagen kommer Expressen med uppgifter om att ”Blåvitt” har erbjudit 28-åringen ett kontrakt och parterna för samtal.

Västerås är klara för allsvenskan 2026 och Gefvert står noterad för fem mål och 14 assist på 123 matcher med Västerås.