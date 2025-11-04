Uppgifter: IFK Göteborg vill värva Gefvert
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Västerås Simon Gefvert sitter på utgående kontrakt.
Nu kommer Expressen med uppgifter att ”Blåvitt” erbjudit yttern ett kontrakt.
Enligt Expressen vill IFK Göteborg och Örgryte IS värva Västerås SK-yttern Simon Gefvert som har utgående kontrakt med klubben.
Under tisdagen kommer Expressen med uppgifter om att ”Blåvitt” har erbjudit 28-åringen ett kontrakt och parterna för samtal.
Västerås är klara för allsvenskan 2026 och Gefvert står noterad för fem mål och 14 assist på 123 matcher med Västerås.
Den här artikeln handlar om: