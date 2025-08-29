Hussein Ali står utan klubb.

23-åringen uppges nu vara aktuell för AIK.

Gnaget ska ha erbjudit honom ett kontrakt.

Hussein Alis kontrakt med SC Heerenveen löpte ut tidigare i sommar och sedan dess har han varit klubblös.

Nu kan MFF-produkten vara på väg att flytta hem till Sverige.

Sportbladet rapporterar nämligen nu att AIK vill plocka in honom och Gnaget ska enligt uppgifter ha erbjudit 23-åringen ett kontrakt.

AIK hoppas få klart med spelaren inom kort, men enligt tidningen så har han också andra alternativ.

Den gångna säsongen noterades Ali för nio framträdanden i Heerenveen.