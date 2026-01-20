Uppgifter: AIK har mittback på plats
AIK uppges ha hittat sin mittback.
Enligt Sportbladet är Ibrahim Cissé, 27, på plats hos ”Gnaget”.
Spelaren väntas genomgå läkarundersökning i dag.
AIK har varit på jakt efter en mittback och mängder med namn har bollats upp som tänkbara nyförvärv. Nu uppges en deal med 27-åriga Ibrahim Cissé vara bara detaljer från att gå i lås.
Det är Sportbladet som rapporterar att mittbacken är på plats hos AIK och väntas genomgå den obligatoriska läkarundersökningen i dag, tisdag. Om allt går som det ska väntas Cissé presenteras som ny ”Gnaget”-spelare inom kort, enligt tidningen.
Mittbacken är utan kontrakt efter att ha lämnat finska KuPS till årsskiftet. Han gjorde tre säsonger i den finska mästarklubben. I december i fjol gjorde han ett av KuPS två mål i skrällkrysset mot Premier League-klubben Crystal Palace i Conference League.
Ibrahim Cissé har tidigare representerat franska klubbar som Nice och AS Nancy.
