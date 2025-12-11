Uppgifter: AIK i samtal med japansk ytterback

AIK kan vara påväg att värva en ytterback från Japan.

Detta då man för samtal med Sota Miura från Kawasaki Frontale.

Det uppger Sportbladet.

Foto: Alamy

Med ett par månader kvar till starten av allsvenskan 2026 ser AIK ut att vilja förstärka upp på försvarsfronten.

Detta då man har riktat in siktet på den 25-årige vänsterbacken Sota Miura från Kawasaki Frontale – enligt Sportbladet.

Enligt uppgifterna ska en affär ha varit aktuell redan i somras men spruckit på grund av att den japanska klubben krävde mer än det ”Gnaget” var beredda att ge.

Nu sägs nya förhandlingar mellan parterna ha startat och det återstår att se om Miura blir en AIK-spelare under vintern.

Sota Miura står noterad för en landskamp med Japan och spelade under året 26 matcher i den inhemska högstaligan där han gjorde sex assist.

Ytterbackens avtal med Kawasaki Frontale sträcker sig fram till sommaren 2028.