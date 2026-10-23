Uppgifter: AIK jagar finländsk mittfältare

AIK kan värva en offensiv mittfältare från Finland.

Enligt uppgifter vill klubben värva Maksim Stjopin.

23-åringens kontrakt med Ilves går ut efter säsongen.

Maksim Stjopin till vänster. Foto: Alamy

AIK har riktat blicken mot Finland. Enligt MTV Uutiset vill ”Gnaget” värva Maksim Stjopin från Ilves.

Den offensive mittfältarens kontrakt med Tammerforsklubben går ut efter säsongen, och AIK vill enligt uppgifterna ta tillfället i akt och värva honom inför nästa år.

Stjopin har haft en stark säsong med åtta mål och sex assist på 26 matcher för Ilves.