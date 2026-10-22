Uppgifter: AIK kan slå klubbrekord – för kroatisk mittfältare

AIK är redo att satsa stort i vinter, enligt Aftonbladet.

Klubben har visat intresse för Luka Vrbanić.

Han kan bli AIK:s dyraste värvning någonsin.

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AIK kan göra en rekordvärvning i januari. Enligt Aftonbladet har ”Gnaget” kontaktat den kroatiska klubben Osijek om den 21-årige mittfältaren Luka Vrbanić.

Aftonbladet uppger att AIK är berett att betala mellan 25 och 30 miljoner kronor för kroaten. Det skulle göra honom till klubbens dyraste nyförvärv någonsin.

AIK är dock inte ensamt om intresset. Enligt tidningen vill även klubbar i bland annat Belgien och Nederländerna värva Vrbanić.