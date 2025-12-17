Uppgifter: AIK överens med Amel Mujanic

AIK ser ut att förstärka sitt mittfält, med årets bästa spelare i superettan.

Enligt Expressen har Amel Mujanic kommit överens med ”Gnaget”.

Mittfältaren sägs även ha synts till i Stockholm under onsdagen.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS har nyligen tagit steget tillbaka till allsvenskan efter 16 år. Då ser man ut att tappa sin och hela seriens bästa spelare, Amel Mujanic.

Detta då han, enligt Expressen, har gjort sitt val och bestämt sig för att skriva på för AIK. Mittfältaren ska vara överens med klubben och genomgå en läkarundersökning inom kort.

Vidare sägs 24-åringen ha synts till i Stockholm under onsdagen och sägs, i det fall att läkarundersökningen går som planerat, presenteras inom kort.

Då Amel Mujanic avtal med Örgryte är utgående kommer han att värvas som bosman. I och med flytten till Stockholmsklubben sägs han även nobba flera anbud från utlandet.

Med Öis står Mujanic noterad för spel i 86 matcher där han har gjort nio mål och nio assist.