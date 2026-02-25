Uppgifter: AIK överens med Lukas Bergquist

AIK uppges vara nära att värva en ny vänsterback.

Han heter Lukas Bergquist och kommer senast från spel i Östers IF.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Lukas Bergquist, 25, noterades för ett mål och en assist på 26 matcher i allsvenskan under gångna säsongen. Efter fjolåret valde dock vänsterbacken att tacka för sig i Östers IF då hans kontrakt löpte ut.

Sedan dess har den Söderhamn-födda spelaren stått utan klubb. Snart kommer det dock att bli ändring på just den saken.

Lyssnar man till uppgifter från Sportbladet har AIK och Bergquist kommit överens om villkoren för en övergång. Vidare sägs 25-åringen resa till Stockholm för att genomgå läkarundersökning med ”Gnaget” inom den närmsta veckan.

Går allting som det ska med den medicinska genomgången kommer AIK att presentera sin nya vänsterback kort därefter, enligt uppgifterna.

Lukas Bergquist sägs även ha haft intresse på sig från flera andra allsvenska klubbar samt polska Zaglebie Lubin. Nu ser dock valet ut att landa på José Riveiro och hans AIK.