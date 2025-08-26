AIK ser ut att vara på väg att plocka från Malmö FF.

Talangen Adam El Jaouni väntas lämna Skåneklubben för Gnaget.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har under året tappat flera talangfulla spelare från akademin och nu ser ytterligare ett spännande namn ut att lämna Skåneklubben.

Spelaren i fråga är Adam El Jaouni.

Expressen skriver nämligen nu att den 17-årige mittfältaren är på väg att lämna Skåneklubbens akademi för att flytta till Stockholm och till AIK.

Kontraktet med AIK ska inte vara påskrivet ännu enligt tidningen, men det är bara det som saknas innan han byter Malmö FF mot AIK.