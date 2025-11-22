AIK har lagt ett bud på FK Sarajevos Giorgi Guliashvili.

Budet ska ha nobbats av den bosniska klubben.

Detta enligt Expressen.

Foto: Alamy

AIK är på jakt efter en anfallare. Sedan tidigare är det klart att John Guidetti lämnar och nu vänder ”Gnaget” blickarna mot den bosniska ligan.

Enligt Expressen har AIK lagt ett bud på FK Sarajevos Giorgi Guliashvili. Forwarden noterades för 16 mål på 26 matcher i ligan förra säsongen.

Uppgifterna gör även gällande att budet från AIK har nobbats men att de väntas göra ett nytt försök inom snar framtid med att knyta till sig den georgiske anfallaren.

Den här säsongen har Guliashvili gjort ett mål på 14 matcher i ligan. Han har även representerat Georgiens A-landslag vid sex tillfällen.