Uppgifter: Ajax köper inte loss Ibrahimovic

Snart kommer Maximilian Ibrahimovic att återvända till Milan.

Det rapporterar VoetbalPrimeur.

Det var under vintern som Maximilian Ibrahimovic, 19, lånades ut från Milan till Ajax – två klubbar hans far Zlatan Ibrahimovic också har spelat för.

I låneavtalet inkluderades en köpoption för den nederländska klubben, som uppges ligga på omkring 38 miljoner kronor.

Däremot kommer den inte att utnyttjas, enligt VoetbalPrimeur.

Sajten skriver nämligen att yttern, som har varit skadad och endast spelat fyra matcher för Ajax reserver, kommer att återvända till Milan i samband med att hans lån löper ut. Lägg där till att 19-åringen inte sägs ha imponerat särskilt under klubbens träningar.

Med Milan har Ibrahimovic kontrakt fram till 2027.