Uppgifter: Aktuell för konkurrenter – om han lämnar United

Joshua Zirkzee har inte fått det att lossna i Manchester United och i Premier League.

Trots det är nederländaren öppen för att stanna i ligan, om det blir en flytt från storklubben.

Everton och West Ham uppges finnas med i bilden kring anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Manchester United värvade Joshua Zirkzee förra sommaren, men någon rolig debutsäsong blev det inte för nederländaren.

Den här säsongen har inte heller börjat speciellt mycket bättre och hittills har det bara blivit tre kortare inhopp i ligan för 24-åringen.

Zirkzee har dock inte givit upp hoppet på att lyckas i Premier League.

Skulle anfallaren lämna Manchester United så är han öppen för att stanna i England och det finns intresse från konkurrenter.

Teamtalk som kommer med uppgifterna pekar ut såväl West Ham som Everton som tänkbara destinationer för anfallaren.

Zirkzee som plockades från Bologna har kontrakt med Manchester United över sommaren 2029.