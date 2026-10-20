Uppgifter: Al-Ittihad vill värva Brahim Díaz

Brahim Díaz har tappat sin plats i Real Madrid under José Mourinho.

Nu vill saudiska Al-Ittihad utnyttja läget, enligt uppgifter.

Marockanen ska dock hellre vilja stanna och kämpa om en plats.

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Det har gått trögt för Brahim Díaz den här säsongen. Den 27-årige marockanen har bara spelat fyra tävlingsmatcher och har för det mesta suttit på bänken i Real Madrid.

Nu kan han få ett lockande erbjudande från Saudiarabien. Enligt journalisten Ekrem Konur vill Al-Ittihad värva Díaz för 25 miljoner euro. Klubben vill förstärka högerkanten, en position som den inte lyckats lösa under de senaste transferfönstren.

Real Madrid ska nu överväga budet, men parterna har inte kommit överens. Enligt Goal vill Díaz dessutom hellre stanna i Madrid och slåss om en större roll än att lämna för mer speltid.

Hård konkurrens om platserna

Konkurrensen om offensivplatserna under José Mourinho är tuff, med bland andra Arda Güler, Endrick och Yan Diomande i truppen. Endrick fick nyligen chansen mot Roma och blev matchens lirare efter att ha gjort 3–3-målet i Reals 4–3-seger. Efter det har marockanen halkat efter i hierarkin.

Tidigare har Marca uppgett att Díaz kan lånas ut redan i januari om han inte får mer speltid, och då troligen till en annan europeisk toppklubb.

Díaz har spelat 167 matcher för Real Madrid och hans kontrakt löper ut i juni 2027. Det kan tvinga klubben att ta ställning till hans framtid för att inte riskera att förlora honom gratis.