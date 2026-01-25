Uppgifter: Al Nassr vill värva Martinelli

Gabriel Martinelli fortsätter att dra till sig intresse från Saudiarabien.

Nu pekas Al Nassr ut som en seriös utmanare inför sommaren.

Foto: Bildbyrån



Redan förra sommaren kopplades Gabriel Martinelli ihop med Al Nassr, men någon flytt från Arsenal blev då aldrig av.

Enligt transferjournalisten Ben Jacobs finns intresset från Saudiarabien kvar. Al Nassr uppges vara en ”äkta utmanare” i jakten på 24-åringen inför sommarens transferfönster.

Samtidigt ska Arsenal vara öppna för att sälja yttern efter säsongen. Klubben vill frigöra kapital för att kunna återinvestera i truppen, och sportchef Andrea Berta uppges vilja öka klubbens transferintäkter genom större försäljningar.

Under den gångna säsongen har han blandat prestationerna, men varit desto mer effektiv i Champions League med fem mål.

Martinelli värvades till Arsenal från Ituano 2019 och har sedan dess gjort 252 matcher, 60 mål och 30 assist för Londonklubben.