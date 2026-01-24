Uppgifter: Alexander-Arnold lämnar inte Real Madrid

Trent Alexander-Arnold har, enligt tidigare uppgifter, ombetts att lämna Real Madrid.

Något som inte stämmer, rapporterar Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Det har tidigare ryktats om att Trent Alexander-Arnold har blivit ombedd att leta efter en ny klubb av Real Madrids nye tränare Alvaro Arbeloa. Detta då tränaren inte ser engelsmannen som en del av sina planer för framtiden.

Nu skriver brittiska Daily Mail att uppgifterna inte stämmer. Tidningen uppger att det inte ligger någon sanning i att Alexander-Arnold ska lämna ”Los Blancos”.

Trent Alexander-Arnold har dragits med skador den här säsongen och noteras för 13 framträdanden i Real Madrid.